Mara Venier ed il crollo a Domenica In | “Non ne possiamo più”

Advertising

trash_italiano : Mara Venier che ritarda per via della messa. #DomenicaIn - Raiofficialnews : ?#LuiÈPeggioDiMe: ultimo appuntamento con @marcogiallini e @GioPanariello, stasera alle 21.20 su @RaiTre e #RaiPlay… - Sa_Phi : I miei stanno avendo una discussione su chi è meglio tra Barbara D'urso e Mara Venier. E LA FAMIGLIA DEL MULINO BIA… - Very86 : @mariannabrl Assolutamente! Mara Venier gliel’ha fatta cantare 7 volte di seguito a Domenica In ???? - infoitcultura : Mara Venier crolla e piange a Domenica In: “Non ne possiamo più” -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

AIELLO/pazza di lui "Ho amato subito il tuo pezzo!" Tra gli ospiti presenti in studio per parlare di questo ci saranno Sandra Amurri, Luca Telese, Ivano Chiesa, Alessandro Sallusti e ...Noemi oggi ospite di Domenica In con: "Sto molto bene e mi sembra di essere contenta", ha esordito. C'è stato un grandissimo lavoro nella vita di Noemi: "Ci sono periodi in cui ci sentiamo meno a fuoco e ho lavorato per ...Mara Venier ricorda Raoul Casadei e Giovanni Gastel a Domenica In. Entrambi sono morti a causa del Covid e la conduttrice si lascia andare a uno sfogo. Non nasconde le lacrime rendendo omaggio al suo ...Domenica In, Mara Venier si commuove in diretta ricordando Giovanni Gastel: “Non si può morire così”. Anche questo pomeriggio gli spettatori di Rai 1 hanno potuto assistere ad una nuova puntata del ...