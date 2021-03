Mancini | “Chiesa è migliorato tantissimo | giocando nella Juve c’era da aspettarselo”

(Di domenica 14 marzo 2021) Ospite di “90° Minuto” su Rai Due, il ct Robertoha risposto alla domanda su quale fosse il calciatore che più l’ha colpito e quello che invece lo più l’ha deluso, in ottica Nazionale, negli ultimi mesi: “Non sono stato deluso da nessuno, anche se magari c’è qualcuno che si è fermato per problemi fisici. Penso a Sensi dell’Inter, un giocatore sul quale noi puntiamo comunque molto perché ha grandi qualità. Chi èè invece, che negli ultimi due-tre mesi è cresciuto veramente. Si vedeva già che era un giocatore destinato a crescere ancora. Andando a giocare a certi livelli,ntus, poi è chiaro che migliori”. Foto: Twitter Vivo Azzurro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

raspa90 : RT @Fiorentinanews: Mancini: “Mi ha colpito molto la crescita di Chiesa. Ovvio che migliori tanto dopo essere andato a giocare a livelli co… - Fiorentinanews : Mancini: “Mi ha colpito molto la crescita di Chiesa. Ovvio che migliori tanto dopo essere andato a giocare a livell… - gilnar76 : Mancini elogia Chiesa: ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - junews24com : Mancini elogia Chiesa: «Giocando a certi livelli, è normale crescere ancora» - - violanews : Mancini su Chiesa: 'E' il giocatore della nazionale che più mi ha colpito' - -

Ultime Notizie dalla rete : Mancini Chiesa

... Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Kulusevski, Danilo, Rabiot,; Morata, ... Tarozzi Roma : Pau Lopez,, Ibanez, Kumbulla , 31 Bruno Peres , Pellegrini , Villar , ...... Danilo, De Ligt e Chiellini in difesa, Cuadrado, McKennie, Arthur, Rabiot ea centrocampo, ... ruoterà comunque qualche giocatore, affidandosi a un 3 - 4 - 2 - 1 con Pau Lopez in porta,, ...Il ct azzurro: "Spero che tutta Italia possa rinascere durante gli Europei, per me meglio avere problemi di abbondanza" ...A 90esimo minuto è intervenuto l’allenatore della Nazionale italiana Roberto Mancini, che ha parlato anche dell’ex giocatore viola Federico Chiesa: “Negli ultimi due tre mesi è cresciuto in maniera im ...