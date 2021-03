Manchester Utd, l’ex Timm: “Ronaldo ha combattuto subito contro i senatori, ha vinto lui” (Di domenica 14 marzo 2021) Mads Timm, ex attaccante danese, ha raccontato nel suo libro “Red Devil” alcuni aneddoti riguardanti Cristiano Ronaldo. l’ex calciatore, ritiratosi precocemente, ha avuto la possibilità di giocare un paio di stagioni con il fuoriclasse portoghese al Manchester United. “Era straordinario, come calciatore e come persona” scrive Timm, “Come me, quando è arrivato al club era un po’ bullizzato a causa dei suoi capelli (che poi ha cominciato a tenere legati) e dei suoi dribbling acrobatici con cui voleva impressionare lo staff. Poteva fare 10-15 doppi passi prima di provare a dribblare. Ma gente come Gary Neville o Solskjaer gli urlava ‘passala subito, dannazione’, quando giocavano assieme le partitelle“. “Ecco cosa lo ha reso diverso speciale” ha spiegato Timm, “ha ... Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) Mads, ex attaccante danese, ha raccontato nel suo libro “Red Devil” alcuni aneddoti riguardanti Cristianocalciatore, ritiratosi precocemente, ha avuto la possibilità di giocare un paio di stagioni con il fuoriclasse portoghese alUnited. “Era straordinario, come calciatore e come persona” scrive, “Come me, quando è arrivato al club era un po’ bullizzato a causa dei suoi capelli (che poi ha cominciato a tenere legati) e dei suoi dribbling acrobatici con cui voleva impressionare lo staff. Poteva fare 10-15 doppi passi prima di provare a dribblare. Ma gente come Gary Neville o Solskjaer gli urlava ‘passala, dannazione’, quando giocavano assieme le partitelle“. “Ecco cosa lo ha reso diverso speciale” ha spiegato, “ha ...

