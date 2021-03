LIVE Parigi-Nizza, ottava tappa in DIRETTA: Oldani e altri sette in fuga con 1? sul gruppo (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.00 15.42 CI PROVA LUIS LEON SANCHEZ! 15.41 Siamo sulle ultime rampe della Cote de Duranus. 15.40 Si è staccato lo svizzero Jacobs che non è più presente fra i battistrada. Si è accodato Laurens De Plus (INEOS Grenadiers). 15.38 Il gruppo di Oldani è rientrato sugli altri fuggitivi: ben otto corridori adesso in testa alla corsa. 15.37 Il campione nazionale kazako è rimasto a terra sembrando piuttosto scosso dopo la botta presa. 15.36 Caduta per Alexey Lutsenko (Astana). 15.34 Jonas Rutsch (Education First), Tim Declercq (Deceunick Quick-Step), Sven Erik Bystrom (UAE Emirates) e Edward Theuns (Trek-Segafredo) sono inseguiti a 10? da Warren ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.00 15.42 CI PROVA LUIS LEON SANCHEZ! 15.41 Siamo sulle ultime rampe della Cote de Duranus. 15.40 Si è staccato lo svizzero Jacobs che non è più presente fra i battistrada. Si è accodato Laurens De Plus (INEOS Grenadiers). 15.38 Ildiè rientrato suglifuggitivi: ben otto corridori adesso in testa alla corsa. 15.37 Il campione nazionale kazako è rimasto a terra sembrando piuttosto scosso dopo la botta presa. 15.36 Caduta per Alexey Lutsenko (Astana). 15.34 Jonas Rutsch (Education First), Tim Declercq (Deceunick Quick-Step), Sven Erik Bystrom (UAE Emirates) e Edward Theuns (Trek-Segafredo) sono inseguiti a 10? da Warren ...

