L’edizione definitiva del graphic novel di Brrémaud e Bertolucci esce giovedì 29 aprile

Frédéric Brrémaud e Federico Bertolucci, celebrati autori di LOVE – serie che è valsa agli autori cinque candidature agli Eisner Awards, e il cui nuovo volume saldaPress porta in Italia l'11 marzo –, sono sempre stati abituati a stupirci. E lo hanno fatto anche con BRINDILLE, pubblicato da saldaPress negli scorsi anni con grande successo. Ora, finalmente, è sta per arrivare, sempre per saldaPress, L'edizione definitiva di questo straordionario graphic novel, in cui avventura fantasy, atomosfere fiabesche e gli eccezionali disegni di Bertolucci ci accompagnano al cuore del mistero più profondo della nostra esistenza. BRINDILLE OMNIBUS (pagg. 192., euro 30) esce ufficialmente giovedì 29 aprile.

