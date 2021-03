Advertising

fisco24_info : Kabul, vietato alle adolescenti cantare in pubblico: Dopo un'ondata di critiche sui social il ministero indaga - gionninanni : RT @GianandreaGaian: Due giorni dopo l'8/3 il gov afghano ha vietato il canto (anche dell'inno nazionale) alle studentesse dai 12 anni. Il… - TopOfHeaven : RT @GianandreaGaian: Due giorni dopo l'8/3 il gov afghano ha vietato il canto (anche dell'inno nazionale) alle studentesse dai 12 anni. Il… - ele9061 : RT @GianandreaGaian: Due giorni dopo l'8/3 il gov afghano ha vietato il canto (anche dell'inno nazionale) alle studentesse dai 12 anni. Il… - MariMario1 : RT @GianandreaGaian: Due giorni dopo l'8/3 il gov afghano ha vietato il canto (anche dell'inno nazionale) alle studentesse dai 12 anni. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Kabul vietato

ANSA Nuova Europa

Di fronte alla direttiva diche vieta alle adolescenti di cantare alle funzioni scolastiche e ...questo divieto alla vita sotto i talebani - estromessi nel 2001 - quando alle ragazze era...... che presenterà il suo ultimo romanzo in libreria per Einaudi Ragazzi, "Fiori di" , insieme a ... Per Maryam quell'incontro segnerà una svolta: alle donne, in Afghanistan, èandare in ...Il ministero dell'istruzione afghano sta indagando sul recente divieto di cantare in pubblico imposto alle ragazze di età superiore ai 12 anni dal direttore dell'istruzione nella capitale Kabul. (ANSA ...Due grandi punti interrogativi chiedono risposte urgenti della Casa Bianca: il ritiro o meno dall’Afghanistan entro maggio, e l’auspicato salvataggio dell’accordo nucleare firmato nel 2015 con l’Iran ...