Jennifer Lopez e Alex Rodriguez ci ripensano: “Non ci siamo lasciati” (Di domenica 14 marzo 2021) Jennifer Lopez e Alex Rodriguez ci ripensano e in un comunicato stampa annunciano di non essersi lasciati. Nei giorni scorsi, Page Six aveva diffuso la notizia secondo cui la popstar e lo sportivo si erano detti addio dopo quattro anni d’amore e due di fidanzamento, annullando il matrimonio che stavano organizzando. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, proprio quando sembrava che JLo avesse trovato l’uomo giusto per lei. “Stiamo lavorando su alcune cose. Le notizie circolate non sono accurate”, ha spiegato la coppia in un comunicato congiunto diffuso dalla CNN. La Lopez e il compagno dunque hanno confermato una crisi, ma sembrano decisi a superarla per coronare il loro sogno d’amore. Secondo una fonte interpellata da People, Jennifer e ... Leggi su dilei (Di domenica 14 marzo 2021)cie in un comunicato stampa annunciano di non essersi. Nei giorni scorsi, Page Six aveva diffuso la notizia secondo cui la popstar e lo sportivo si erano detti addio dopo quattro anni d’amore e due di fidanzamento, annullando il matrimonio che stavano organizzando. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, proprio quando sembrava che JLo avesse trovato l’uomo giusto per lei. “Stiamo lavorando su alcune cose. Le notizie circolate non sono accurate”, ha spiegato la coppia in un comunicato congiunto diffuso dalla CNN. Lae il compagno dunque hanno confermato una crisi, ma sembrano decisi a superarla per coronare il loro sogno d’amore. Secondo una fonte interpellata da People,e ...

