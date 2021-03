Immigrato ospite di Don Biancalani rapina donna e nasconde la refurtiva in chiesa

(Di domenica 14 marzo 2021) Pistoia, 14 mar – Nella notte di giovedì in pieno centro a Firenze ungambianodella parrocchia di Dona Vicofaro ha aggredito eto unache stava rientrando a casa dal lavoro. L’di Done aggredisce unaL’uomo ha seguito la vittima chiedendole insistentemente una sigaretta. Quando laspaventata ha cercato di scappare, l’africano l’ha inseguita e minacciata con una bottiglia di vetro che aveva in mano. Dopodiché l’ha aggredita gettandola a terra e trascinandola lungo il marciapiede. Fino a sottrarle la borsa, contenente un pc portatile, un portafoglio con 600 euro in contanti, un telefono cellulare ed altri effetti personali. La ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Immigrato ospite

Il Tirreno

Rocco Casalino è statodi Silvia Toffanin a Verissimo e ha parlato della sua infanzia difficile in Germania e della ... non credo solo io, ma essere il figlio di unitaliano in Germania ...LAMPEDUSA Migranti, a Lampedusa sbarcate 84 persone LA SENTENZA Sparò addel suo centroSconto di pena per... Il personale, nel corso dei controlli nell'area di servizio, dove sono ...Una tunisina di 55 anni si e’ suicidata stanotte, lanciandosi dalla finestra dei servizi igienici del centro per migranti “La grande famiglia” di cui era ospite, a Casteltermini. La donna e’ stata sub ...Una tunisina di 55 anni si è suicidata stanotte, lanciandosi dalla finestra dei servizi igienici del centro per migranti "La grande famiglia" di cui era ...