Highlights Varese-Pesaro 81-69 | Basket Serie A1 2020 2021 VIDEO

(Di domenica 14 marzo 2021) Glidiche sconfiggeper 81-69 nel match valido per la ventiduesima giornata del campionato diA1. Successo fondamentale in ottica salvezza per la Openjobmetis: gli uomini di Bulleri trascorrono in vantaggio gran parte della contesa, resistendo al tentativo di rimonta nel finale. Nulla da fare tuttavia per la banda di Repesa, a secco dal campo negli ultimi minuti proprio quando bisognava piazzare l’affondo decisivo. Scola è il top scorer varesotto con 20 punti mentre per gli ospiti, sempre settimi in classifica, il miglior marcatore è Robinson con 17. Di seguito tutte le azioni salienti. SportFace.