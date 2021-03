Formazioni ufficiali Bologna-Sampdoria, Serie A 2020/2021 (Di domenica 14 marzo 2021) Le Formazioni ufficiali della sfida tra Bologna e Sampdoria, valevole per la ventisettesima giornata di Serie A 2020/2021. Sarà battaglia al Dall’Ara di Bologna tra due squadre che vogliono tornare al successo. Il Bologna è infatti reduce da due sconfitte consecutive, mentre i blucerchiati arrivano da due pareggi di fila. Ecco le scelte dei due tecnici. Formazioni ufficiali Bologna-Sampdoria Bologna: In attesa Sampdoria: In attesa SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) Ledella sfida tra, valevole per la ventisettesima giornata di. Sarà battaglia al Dall’Ara ditra due squadre che vogliono tornare al successo. Ilè infatti reduce da due sconfitte consecutive, mentre i blucerchiati arrivano da due pareggi di fila. Ecco le scelte dei due tecnici.: In attesa: In attesa SportFace.

Advertising

junews24com : Probabili formazioni Cagliari-Juve: le scelte per la Sardegna Arena - - tabellamercatob : Tornei giovanili /1 15^ giornata #primavera1tim Ieri in campo tre squadre #SerieB: vittorie di #Ascoli ed #Empoli… - infoitsport : News Lecce-Chievo Verona, le formazioni ufficiali: Corini punta sulle conferme, out Mancosu - Dalla_SerieA : Diretta Sassuolo-Verona ore 15: come vederla in tv, streaming e formazioni ufficiali - - infoitsport : Genoa-Udinese, le formazioni ufficiali. Dentro Biraschi e Pandev -