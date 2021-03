E’ morto Francesco Trabucco | uno dei maestri del design

Leggi su newsmondo

(Di domenica 14 marzo 2021)all’età di 76 anni. A dare l’annuncio della scomparsa è stata l’Associazione per il Disegno Industriale. MILANO –all’età di 76 anni. La notizia della scomparsa dell’architetto è stata data dall’Associazione per il Disegno Industriale e riportata da La Repubblica. Massimo riserbo da parte della famiglia che ha preferito non dare ulteriori informazioni sui motivi del decesso. Una scomparsa che lascia un vuoto incolmabile nel mondo dell’architettura e del. Al termine della pandemia potrebbe essere un evento per ricordare. Chi eraNato a Milano il 14 novembre 1944,ha ...