Dl Sostegno | si accelera su ristori Slitta precompilata

(Di domenica 14 marzo 2021) La maggioranzasugli gli aiuti all’economia e preme per varare l’atteso decreto Sostegni già a inizio settimana, in parallelo allo scattare delle nuove restrizioni. C’è ancora, tuttavia, da trovare la sintesi sugli interventi, uno nodo che con tutta probabilità non farà vedere la luce al dl prima di giovedì o venerdì. Il piano del presidente del Consiglio Mario Draghi prevede subito il decreto Sostegni, che sarà finanziato con i 32 miliardi dell’extra deficit già approvato, e in seguito un nuovo scostamento di bilancio che potrebbe arrivare a 20 miliardi di euro e sarà richiesto contestualmente alla definizione del Documento di economia e finanza che aggiornerà il quadro macroeconomico costruito a ottobre con la Nadef. Intanto, come annunciato dal ministero dell’Economia e delle Finanze con il prossimo decreto Sostegni arriverà anche uno ...