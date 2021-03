Covid: Palù, ‘a Bruxelles eccesso burocrazia, confido in premier’ (Di domenica 14 marzo 2021) Milano, 14 mar. (Adnkronos) – Sui vaccini “da tempo auspicavamo un unico sito di approvvigionamento come l’Europa e così è stato, le Nazioni hanno aderito. Forse qualcosa non ha funzionato a Bruxelles e forse è quella burocrazia che ci portiamo dietro e impanna la velocità della nostra azione”. Lo ha detto il presidente dell’Aifa, Giorgio Palù, a Mezz’ora in più, su Rai Tre. “Speriamo che adesso, anche data l’autorevolezza del nostro primo ministro (Mario Draghi, ndr), che è in grado di incidere direttamente in sede europea, questo avvenga. Sono certo che gli atti che abbiamo visto stanno indicando che siamo sulla buona strada”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 14 marzo 2021) Milano, 14 mar. (Adnkronos) – Sui vaccini “da tempo auspicavamo un unico sito di approvvigionamento come l’Europa e così è stato, le Nazioni hanno aderito. Forse qualcosa non ha funzionato ae forse è quellache ci portiamo dietro e impanna la velocità della nostra azione”. Lo ha detto il presidente dell’Aifa, Giorgio, a Mezz’ora in più, su Rai Tre. “Speriamo che adesso, anche data l’autorevolezza del nostro primo ministro (Mario Draghi, ndr), che è in grado di incidere direttamente in sede europea, questo avvenga. Sono certo che gli atti che abbiamo visto stanno indicando che siamo sulla buona strada”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Luciana12827144 : RT @cris_cersei: Palù dalla Annunziata ha parlato tre ore di cure domiciliari e spiegato il protocollo (antifiammatori, cortisone, ecc). Pe… - donyp00288476 : RT @cris_cersei: Palù dalla Annunziata ha parlato tre ore di cure domiciliari e spiegato il protocollo (antifiammatori, cortisone, ecc). Pe… - Alberto00766701 : RT @cris_cersei: Palù dalla Annunziata ha parlato tre ore di cure domiciliari e spiegato il protocollo (antifiammatori, cortisone, ecc). Pe… - Robbycir : RT @LucaRic21703581: Da un anno ad oggi si chiude senza motivazioni scientifiche reali ma per luoghi comuni. La piena contagiosita' degli a… - Silvestro52 : RT @Michele_Arnese: “Sono in via di definizione le linee guida per i medici di base sulle cure domiciliari anti Covid”, dice il presidente… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Palù Morto docente a Biella, Piemonte sospende lotto Astrazeneca in via precauzionale Covid Italia, bollettino del 14 marzo 2021. Dati Coronavirus nelle regioni Aifa: "Non ci sono ... Bisogna essere molto cauti", risponde però Giorgio Palù , presidente dell'Aifa, a "Mezz'ora in più" su ...

Covid, docente morto a Biella: Piemonte sospende un lotto di AstraZeneca | Palù (Aifa): 'C'è molta emotività, ma nessun rischio' Lo ha sottolineato il presidente dell'Aifa, Giorgio Palù, parlando del caso dell'insegnante morto ... 14 mar 14:18 Cluster ospedale Genova, 11 positivi: domani reparto free Sono 11 i pazienti Covid ...

Italia, bollettino del 14 marzo 2021. Dati Coronavirus nelle regioni Aifa: "Non ci sono ... Bisogna essere molto cauti", risponde però Giorgio, presidente dell'Aifa, a "Mezz'ora in più" su ...Lo ha sottolineato il presidente dell'Aifa, Giorgio, parlando del caso dell'insegnante morto ... 14 mar 14:18 Cluster ospedale Genova, 11 positivi: domani reparto free Sono 11 i pazienti...