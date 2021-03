Cagliaro-Juventus 1-3 | Ronaldo trascina e polemizza

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 14 marzo 2021) Dopo l'eliminazione in Champions, la Juve reagisce subito in campionato. Nella 27.ma giornata di Serie A la squadra di Pirlo batte il Cagliari 3-1 e resta in scia a Inter e Milan. Alla Sardegna Arena èshow. Nel primo tempo CR7 firma una tripletta grazie a un colpo di testa (10'), un rigore (25') e un sinistro potente (32'). Dopo il terzo gol il portoghese è andato di fronte alla telecamera e si è portato l'indice della mano destra all'orecchio. Una chiara risposta alle critiche arrivate dopo l'eliminazione dellain Champions League martedì contro il Porto. Nella ripresa poi Simeone prova a dare la scossa ai sardi accorciando il risultato (61'), ma non basta.Risultati (ventisettesima giornata): Lazio-Crotone 3-2, Atalanta-Spezia 3-1, Sassuolo-Verona 3-2, Benevento-Fiorentina 1-4, Genoa-Udinese 1-1, Bologna-Sampdoria 3-1, Parma-Roma ...