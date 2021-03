(Di domenica 14 marzo 2021) CR7 rompe il silenzio post eliminazione in coppa: «Dobbiamo rialzarci»– L’eliminazione in Champions League contro il Porto agli ottavi di finale è pesante da digerire, perché arriva dopo tre anni dei quali la massima competizione europea è diventata sempre più stregata, quando comunque lapoteva tranquillamente affermare una superiorità netta in campionato. Ora le cose non stanno più così, perché in Italia lo scudetto sembra conteso solo da Inter e Milan, mentre isono costretti a inseguire. Le prestazioni della squadra allenata da ...

Advertising

juventusfc : ?? Sguardo ai nostri prossimi avversari ?? Focus sul @CagliariCalcio: - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Il progetto è sempre stato di unire giocatori giovani a più esperti. E' stato così dall'inizio… - JuventusFCYouth : ?? Segui #CagliariJuve LIVE dalle 11:00 su Juventus TV! ?? - SortinoRaffaele : Pronostico Cagliari - Juventus : 0 - 2 Like e condividi se… - FootballtipsNG : Serie A, Cagliari vs Juventus, PREDICTION: 1 - 2 -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Juventus

di Fabio Belli) Probabili formazioni/ Quote, Buffon indisponibile per la partita DIRETTA INTER MILAN DONNE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA La diretta tv di Inter Milan ...... Milan* 56,** e Atalanta 52, Roma* 50, Napoli** 47, Lazio* 46, Sassuolo* 39, Verona 38, Udinese 33, Sampdoria 32, Bologna 31, Fiorentina 29, Genoa 28, Spezia 26, Benevento 26,* 22, ...Cagliari-Juventus, dove vederla. Bianconeri in Sardegna per ripartire. CR7 rompe il silenzio post eliminazione in coppa: «Ora rialziamoci».Diretta Cagliari Juventus streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 27^ giornata di Serie A.