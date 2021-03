Bologna - Sampdoria 3 - 1 | commento al risultato partita

(Di domenica 14 marzo 2021)- Ilsupera per 3 - 1 lanel 27° turno di Serie A e i felsinei si portano così a - 1 in classifica proprio dai doriani. Al Dall'Ara Mihajlovic ritrova il successo dopo due ko ...

Lunch - match della ventisettesima giornata. Ilincassa tre punti importanti superando 3 - 1 laal 'Dall'Ara' nel lunch - match del 27° turno. I felsinei superano quota 30 in classifica (31 punti) e proseguono la marcia verso una ...Commenta per primo: 3 - 1 (primo tempo 2 - 1). Marcatori: 28' pt Barrow (B), 37' pt Quagliarella (S), 41' pt Svanberg (B), 25' st Soriano (B). Assist: 28' pt Palacio (B), 37' pt Augello (S), 41' st ...Rojadirecta Torino-Inter DIRETTA LIVE – Streaming gratis, segui la partita SERIE A: Tutta la 27/a giornata La Serie A, per questa 27/a giornata di ...Bologna-Sampdoria 3-1. Gara divertente al Dall'Ara, coi padroni di casa che si impongono 3-1 ai danni di una Sampdoria apparsa comunque viva, soprattutto nel primo tempo. Nei prim ...