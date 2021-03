Benevento, Mastella incontra Tibaldi e Zarro: “Lavoreremo per un programma comune” (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha incontrato Raffaele Tibaldi e Davide Zarro, rappresentanti di un’importante area politica riformista e socialista non solo del capoluogo ma dell’intero territorio provinciale. I tre hanno condiviso la necessità di intraprendere un percorso comune per lo sviluppo di Benevento e del Sannio e di convogliare le proprie forze su un’idea di una città e di provincia con una lista che debba rappresentare al meglio le istanze della nostra terra e dei suoi cittadini. “Ringrazio Tibaldi e Zarro – ha dichiarato il sindaco Mastella – per aver condiviso un percorso, lo stesso che muove l’azione politica della mia ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il sindaco diClementehato Raffaelee Davide, rappresentanti di un’importante area politica riformista e socialista non solo del capoluogo ma dell’intero territorio provinciale. I tre hanno condiviso la necessità di intraprendere un percorsoper lo sviluppo die del Sannio e di convogliare le proprie forze su un’idea di una città e di provincia con una lista che debba rappresentare al meglio le istanze della nostra terra e dei suoi cittadini. “Ringrazio– ha dichiarato il sindaco– per aver condiviso un percorso, lo stesso che muove l’azione politica della mia ...

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Mastella Mastella: "Il covid avanza, rimaniamo vigili" Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, torna a fare il punto nella sua telefonata domenicale ai cittadini. Il contagio da covid al centro della sua analisi e la speranza che è riposta tutta ...

LUNEDI' INSEDIAMENTO DEL NUOVO PREFETTO DI BENEVENTO CARLO TORLONTANO Lunedì 15 marzo si insedierà a Palazzo del Governo il neo Prefetto di Benevento Carlo Torlontano, proveniente dalla Prefettura di Pescara. Dopo un incontro con con i ...il sindaco Clemente Mastella. ...

Mastella: "Il covid avanza, rimaniamo vigili" Ottopagine Covid, Mastella bacchetta i furbetti e invita a vaccinarsi: “E’ l’unica via possibile” Benevento – Un appuntamento fisso. La telefonata del sindaco di Benevento che arriva nelle case ogni domenica. E si è ripetuta questa abitudine con un messaggio di fiducia e un avviso a chiunque abbia ...

Francesco Borrelli: "Candidato sindaco a Napoli? Solo se ci sono le condizioni" Il consigliere regionale verde Francesco Emilio Borrelli è anche una 'star' dei social: decine di post e video denunce ogni giorno, centinaia di segnalazioni sul suo profilo Facebook ma anche su What ...

