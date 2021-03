Arisa non trattiene le lacrime: “Tante cose non le so”, la confessione a Domenica In (Di domenica 14 marzo 2021) Arisa, ospite di Domenica In questo pomeriggio di 14 marzo, ha parlato della sua storia con Andrea Di Carlo: la canTante non ha trattenuto le lacrime, cosa succede alla coppia? Oggi, Domenica 14 marzo, è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. Arisa, la famosissima canTante, è stata ospite del famoso programma in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 14 marzo 2021), ospite diIn questo pomeriggio di 14 marzo, ha parlato della sua storia con Andrea Di Carlo: la cannon ha trattenuto le, cosa succede alla coppia? Oggi,14 marzo, è andata in onda una nuova puntata diIn., la famosissima can, è stata ospite del famoso programma in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

