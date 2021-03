Zona rossa in 10 regioni: mappa colori. Anche il Lazio. Pasqua in lockdown (Di sabato 13 marzo 2021) Si chiude di nuovo. Per abbassare la curva dei contagi e rendere più facile la campagna di vaccinazione. Da lunedì l?Italia va in rosso e arancione fino al 6 aprile. Non solo.... Leggi su ilmattino (Di sabato 13 marzo 2021) Si chiude di nuovo. Per abbassare la curva dei contagi e rendere più facile la campagna di vaccinazione. Da lunedì l?Italia va in rosso e arancione fino al 6 aprile. Non solo....

Advertising

ladyonorato : Zona arancione in #Sicilia è una mazzata all’economia dell’isola nel momento in cui tentava di rialzarsi. Le “ragio… - Agenzia_Ansa : FLASH | Dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa, compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta. E' l'int… - carlaruocco1 : Tutto il paese sta scivolando in zona rossa. Tutte le scuole chiuse, sacrifici in arrivo, Pasqua sepolti in casa. N… - enfasisoverchia : @helis94 anche io compleanno in zona rossa, mi sfonderò di sushi - Albergomagazine : Mezza Italia in lockdown fino a Pasqua. Che cosa cambia dal 15 marzo. Col Decreto legge approvato -che potete legge… -

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa Roma, chiuse via del Corso e Fontana di Trevi: folla in Centro La diventa off - limits. La polizia ha chiuso l'accesso al monumento per assembramenti. Nell'ultimo sabato di zona gialla (prima di entrare da lunedì in zona rossa), il centro storico è stato preso d'assalto dalle persone. Gli agenti della polizia locale del I Gruppo Trevi hanno chiuso l'area di Fontana di Trevi a causa della presenza del gran numero ...

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 13 MARZO/ +5.809 casi e 66 morti, aumentano ricoveri Ma per fortuna cala anche il numero dei morti : se ne registrano 66 nella regione, che da lunedì passerà in zona rossa. Di conseguenza, arrivano a 29.159 i decessi in Lombardia dall'inizio della ...

Zona rossa, domande e risposte: dal divieto di visite al via libera per le seconde case Il Sole 24 ORE Torino, folla in centro per l’ultimo shopping prima della zona rossa (Il Messaggero) In linea di massima l'Rt ci colloca in una condizione di ulteriori restrizioni, molto probabilmente in zona rossa". Pasqua in zona rossa: le regole del nuovo decreto. Dal 3 al 5 aprile ...

Covid, dal 15 marzo nuovi orari trasporto pubblico ASM Rieti A seguito degli intervenuti provvedimenti nell’ambito dell’emergenza pandemica da Covid-19, che classificano la regione Lazio in zona rossa, ASM Rieti S.p.A. informa che da lunedì 15 marzo, il ...

La diventa off - limits. La polizia ha chiuso l'accesso al monumento per assembramenti. Nell'ultimo sabato digialla (prima di entrare da lunedì in), il centro storico è stato preso d'assalto dalle persone. Gli agenti della polizia locale del I Gruppo Trevi hanno chiuso l'area di Fontana di Trevi a causa della presenza del gran numero ...Ma per fortuna cala anche il numero dei morti : se ne registrano 66 nella regione, che da lunedì passerà in. Di conseguenza, arrivano a 29.159 i decessi in Lombardia dall'inizio della ...(Il Messaggero) In linea di massima l'Rt ci colloca in una condizione di ulteriori restrizioni, molto probabilmente in zona rossa". Pasqua in zona rossa: le regole del nuovo decreto. Dal 3 al 5 aprile ...A seguito degli intervenuti provvedimenti nell’ambito dell’emergenza pandemica da Covid-19, che classificano la regione Lazio in zona rossa, ASM Rieti S.p.A. informa che da lunedì 15 marzo, il ...