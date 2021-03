Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2021 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 13 marzo 2021)DEL 13 MARZOORE 19:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA IN TRATTI SALTUARI TRA LE USCITE PER LA-FIUMICINO E LA CASILINA. PERMANGONO DISAGI SUL TRATTO INTERNO DELLA-FIUMICINO DOVE SI STA IN CODA TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ENTRATA. TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NEI DUE SENSI. SI STA IN CODA SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DEL CENTRO ABITATO DI TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI; CODE SULLA VIA APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO E, PROSEGUENDO, NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI VELLETRI E TRA VIA DEI 5 ARCHI E VIA ...