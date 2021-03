Ultime Notizie Roma del 13-03-2021 ore 17 | 10

(Di sabato 13 marzo 2021)dailynews radiogiornale e ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Astra Tagli ancora le forniture Bruxelles valuta tutte le possibili misure da prendere nei confronti dell’azienda allontana dalle doti che avrebbe dovuto distribuire 5 libera europei di Austria Repubblica Ceca Slovenia Bulgaria Lettonia hanno chiesto al Presidente del Consiglio Europeo chef Michel e alla presidente della commissione europea Ursula von der leyen la convocazione di un vertice per discutere delle grosse disparità nella distribuzione dei vaccini delle ma Marco Cavalieri rassicura il nostro zeneca risulta sicuro ed efficace quello di Johnson & Johnson e maneggevole con una sola dote semplificherà le cose e con il decreto sostegno e verranno differiti al 31 marzoi termini di trasmissione telematica della certificazione unica ...

Sono stati effettuati 372.944 tamponi molecolari e antigenici sempre nelle24 ore . Ieri i test erano stati 369.636. Il tasso di positività (rapporto positivi/test) odierno è del 6,98%%, ieri ...SAN PIO DELLE CAMERE - Un palazzo in ristrutturazione crollato: è accaduto nel primo pomeriggio a San Pio delle Camere. A quanto si è saputo sarebbero coinvolti due operai. Non si conoscono le loro ...Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, sabato 13 marzo 2021. Nel bollettino di oggi 26.062 nuovi contagi e 317 morti per Covid. In Toscana 3 province e 10 c ...Il grande fotografo, 65 anni, nipote di Luchino Visconti si è spento a Milano nel pomeriggio di sabato 13 marzo. Con le sue immagini ha cambiato il mondo della moda ...