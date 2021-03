Torino, Nicola: “Difficile che l’Inter lasci punti per strada, ma vogliamo metterla in difficoltà” (Di sabato 13 marzo 2021) L'allenatore del Torino Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della complicata gara contro l'Inter di Antonio Conte, che si presenterà alla sfida con i granata con qualche defezione, soprattutto a centrocampo. Nicola però non si fida dell'armata nerazzurra: "È Difficile che l’Inter lasci punti per strada, ma vogliamo provarci e ne abbiamo bisogno. Loro fanno bene tutte le fasi e hanno una grande mentalità, ci siamo preparati per cercare di creare preoccupazioni. Belotti ha fatto solo un allenamento, rientra lui ed esce Rincon per squalifica rispetto a Crotone. vogliamo riprendere il ritmo che avevamo prima della sfida in Calabria. C’erano tante problematiche prima di quella gara, questa settimana ... Leggi su itasportpress (Di sabato 13 marzo 2021) L'allenatore delDavideha parlato in conferenza stampa alla vigilia della complicata gara contro l'Inter di Antonio Conte, che si presenterà alla sfida con i granata con qualche defezione, soprattutto a centrocampo.però non si fida dell'armata nerazzurra: "Ècheper, maprovarci e ne abbiamo bisogno. Loro fanno bene tutte le fasi e hanno una grande mentalità, ci siamo preparati per cercare di creare preoccupazioni. Belotti ha fatto solo un allenamento, rientra lui ed esce Rincon per squalifica rispetto a Crotone.riprendere il ritmo che avevamo prima della sfida in Calabria. C’erano tante problematiche prima di quella gara, questa settimana ...

