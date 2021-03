Sky | oltre a Rrahmani | anche Manolas e Lozano non saranno convocati

(Di sabato 13 marzo 2021) Nonostante qualche buona notizia dall’infermeria, il Napoli non potrà contare su diversi giocatori in vista della partita col Milan. Stando a quanto riporta Sky Sport,all’infortunato, siachenon partiranno con la squadra per Milano. Nonostante il messicano si stia allenando da giorni, la scelta dello staff tecnico è quella di preservarlo per la gara successiva con la Roma. L'articolo ilNapolista.

Basti ricordare cheall'ottavo posto occupato dal club nella classifica della Serie A, Juric ... COME SEGUIRE LA PARTITA La diretta tv di Sassuolo Verona sarà garantita sui canali di...Siamo consapevoli di dover fare una partita eccezionale andandoi diversi problemi fisici che ... 211), Eurosport Player e radio Ciccio Riccio. Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi Share this on ...Sassuolo e Verona si sfidano per sperare nell'Europa League: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.La redazione di Sky Sport ha aggiornato anche la situazione in casa Napoli ... Gattuso ha dunque le scelte quasi contate. Oltre ai tre giocatori suddetti non ci saranno neanche Ghoulam, che si è ...