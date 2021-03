Serie C, Triestina-Feralpisalò: Leoni del Garda contro un loro tabù (Di sabato 13 marzo 2021) Triestina Feralpisalò si incontrano oggi al “Rocco” dalle 17.30, per la 30a giornata del campionato di Serie C girone B. Entrambe le squadre provano a consolidare la propria posizione all’interno della zona playoff, in un incontro aperto a tutti i risultati. Così le ultime sul match. Il momento della Triestina Periodo particolare per la Triestina, che anche domenica scorsa, in trasferta contro l’Imolese, si è dovuta accontentare di un pareggio senza reti. Sono diventati quattro i pareggi consecutivi collezionati sino a a questo punto, dalla formazione di Pillon. Gli alabardati in classifica hanno 46 punti dopo 29 turni (12 vittorie, 10 pareggi, 7 sconfitte), che al momento consentono alla formazione biancorossa di attestarsi con una certa tranquillità, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 marzo 2021)si incontrano oggi al “Rocco” dalle 17.30, per la 30a giornata del campionato diC girone B. Entrambe le squadre provano a consolidare la propria posizione all’interno della zona playoff, in un inaperto a tutti i risultati. Così le ultime sul match. Il momento dellaPeriodo particolare per la, che anche domenica scorsa, in trasfertal’Imolese, si è dovuta accontentare di un pareggio senza reti. Sono diventati quattro i pareggi consecutivi collezionati sino a a questo punto, dalla formazione di Pillon. Gli alabardati in classifica hanno 46 punti dopo 29 turni (12 vittorie, 10 pareggi, 7 sconfitte), che al momento consentono alla formazione biancorossa di attestarsi con una certa tranquillità, ...

