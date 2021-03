Serie A: Sassuolo - Verona 3 - 2 (Di sabato 13 marzo 2021) Sassuolo batte Verona 3 - 2 (1 - 1) nell'anticipo della 27/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno del Mapei Stadium di Reggio Emilia. I gol: nel primo tempo padroni di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 13 marzo 2021)batte3 - 2 (1 - 1) nell'anticipo della 27/a giornata del campionato di calcio diA disputato sul terreno del Mapei Stadium di Reggio Emilia. I gol: nel primo tempo padroni di ...

Advertising

khafra_peru : RT @IFTVofficial: 4’ Sassuolo 1-0 Verona 43’ Sassuolo 1-1 Verona 52’ Sassuolo 2-1 Verona 80’ Sassuolo 2-2 Verona 82’ Sassuolo 3-2 Verona… - AnsaVeneto : Serie A: Sassuolo-Verona 3-2. Traoré decide anticipo della 27/a giornata nel finale di partita #ANSA - Fprime86 : RT @tuttosport: #SassuoloVerona 3-2: per #DeZerbi successo e sorpasso su #Juric ??? - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Sassuolo in ballo per l'Europa? De Zerbi: 'Se le 7 davanti non bucano non staremo al loro passo' - Fprime86 : RT @SkyTG24: Serie A, Sassuolo-Verona 3-2: GLI HIGHLIGHTS. Alle 18 Benevento-Fiorentina -