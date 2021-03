Marc Marquez di nuovo in pista: il video dei primi giri con la minimoto (Di sabato 13 marzo 2021) Il recupero di Marc Marquez dopo il grave infortunio della passata stagione continua senza sosta. Lo spagnolo sembra aver recuperato la forma fisica necessaria a tornare in sella e ha recentemente ... Leggi su gazzetta (Di sabato 13 marzo 2021) Il recupero didopo il grave infortunio della passata stagione continua senza sosta. Lo spagnolo sembra aver recuperato la forma fisica necessaria a tornare in sella e ha recentemente ...

Advertising

SkySportMotoGP : Marc Marquez è tornato in pista: primi giri ad Alcarrás con una pit bike #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #MarcMarquez di nuovo in pista: video dei primi giri con la minimoto @MotoGP - mmaysp93 : RT @gponedotcom: Marc Marquez di nuovo in moto: il video del suo ritorno in pista: Il campione del mondo, dopo avere ricevuto l'ok dai medi… - FormulaPassion : #MotoGP: #Marquez è tornato in sella ad una moto - TeoBellan : Dopo otto mesi Marc Marquez torna a girare in moto, seppur mini. #MotoGP #MM93 -