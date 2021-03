Luciano Ligabue, canzoni da urlare contro il cielo (Di sabato 13 marzo 2021) Una grande stella il cui cielo è un immenso pubblico che lo ama e lo segue senza sosta, Luciano Ligabue è uno dei grandi rocker della scena musicale italiana. Con oltre 30 anni di carriera, Ligabue ha scritto pagine memorabili nella storia del cantautorato; i suoi brani sono perlopiù divenuti vere e proprie hit, canzoni conosciute da tutti, cantate da tutti e amate da tutti.Un percorso talvolta scosceso, tuttavia ricco di soddisfazioni e che ha poi rivelato la vera natura di Ligabue: un cantautore d’impatto, con un timbro unico e identificativo, con milioni di dischi venduti e tanti premi alla carriera. Nato a Correggio il 13 marzo 1960, cittadina emiliana in cui Ligabue non smette di tenere concerti, è proprio qui che iniziò tutto per il cantautore. Fino all’età di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 marzo 2021) Una grande stella il cuiè un immenso pubblico che lo ama e lo segue senza sosta,è uno dei grandi rocker della scena musicale italiana. Con oltre 30 anni di carriera,ha scritto pagine memorabili nella storia del cantautorato; i suoi brani sono perlopiù divenuti vere e proprie hit,conosciute da tutti, cantate da tutti e amate da tutti.Un percorso talvolta scosceso, tuttavia ricco di soddisfazioni e che ha poi rivelato la vera natura di: un cantautore d’impatto, con un timbro unico e identificativo, con milioni di dischi venduti e tanti premi alla carriera. Nato a Correggio il 13 marzo 1960, cittadina emiliana in cuinon smette di tenere concerti, è proprio qui che iniziò tutto per il cantautore. Fino all’età di ...

VanityFairIt : Oggi è il compleanno di Luciano Ligabue: il cantautore compie 61 anni. A lui, e a tutti i #Pesci come lui, tanti, t… - Mari_Classica : RT @CasaLettori: “In questa lotteria a volte paghi molto rispetto alle tue colpe.” Luciano Ligabue Nato il #13marzo 1960 a Correggio http… - Gimbo_67 : RT @CasaLettori: “In questa lotteria a volte paghi molto rispetto alle tue colpe.” Luciano Ligabue Nato il #13marzo 1960 a Correggio http… - Annalisa3073 : “Gli occhi fanno quel che possono Niente meno e niente più Tutto quello che non vedono É perchè non vuoi vederlo t… - Sonia17198860 : RT @CasaLettori: “In questa lotteria a volte paghi molto rispetto alle tue colpe.” Luciano Ligabue Nato il #13marzo 1960 a Correggio http… -