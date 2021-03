Genoa-Udinese 1-1 | le pagelle di CalcioWeb | De Paul risponde a Pandev FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 13 marzo 2021) E’ andato in archivio lo scontro salvezza valido per la 27esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campoche hanno dato vita ad una partita che ha regalato emozioni ed indicazioni per la salvezza: è quanto emerso anche dallepubblicate dalla redazione di. Succede tutto nel primo tempo, le due squadre hanno giocato a viso aperto. A passare in vantaggio è stata la compagine di Balladini, dopo un consulto al Var l’arbitro convalida il gol di, l’attaccante non ha toccato il pallone con la mano. La reazione dell’arriva subito e Detrasforma un calcio di rigore. Poi tanto equilibrio con il risultato che non cambia più, finisce 1-1. L’sale a 33 punti, il ...