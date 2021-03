Gaia ospite della puntata del 13 marzo di “Amici” (Di sabato 13 marzo 2021) Gaia Gozzi oggi sarà ospite oggi 13 marzo della tradizionale puntata del sabato di “Amici” dove presenterà il nuovo singolo Cuore Amaro, classificatosi al ventesimo posto nell’ultimo Festival Di Sanremo. L’artista vincitrice della scorsa edizione del talent show ha così raccontato la nascita del brano: E’ una canzone che nasce questa estate, senza alcun preludio sanremese. Nasce con l’ultimo giorno di una settimana di Camp, in cui ho chiamato autori, produttori con cui scrivo. Ci siamo sfogati, abbiamo lasciato che la creatività fluisse. Tra l’altro Cuore amaro è nato l’ultimo giorno, in un clima di spensieratezza. Ha fatto sì che io potessi liberarmi di certi pesi. Non è solo una canzone d’amore nei miei confronti… voglio anche dirmi “Brava che hai perseverato, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 marzo 2021)Gozzi oggi saràoggi 13tradizionaledel sabato di “” dove presenterà il nuovo singolo Cuore Amaro, classificatosi al ventesimo posto nell’ultimo Festival Di Sanremo. L’artista vincitricescorsa edizione del talent show ha così raccontato la nascita del brano: E’ una canzone che nasce questa estate, senza alcun preludio sanremese. Nasce con l’ultimo giorno di una settimana di Camp, in cui ho chiamato autori, produttori con cui scrivo. Ci siamo sfogati, abbiamo lasciato che la creatività fluisse. Tra l’altro Cuore amaro è nato l’ultimo giorno, in un clima di spensieratezza. Ha fatto sì che io potessi liberarmi di certi pesi. Non è solo una canzone d’amore nei miei confronti… voglio anche dirmi “Brava che hai perseverato, ...

Ultime Notizie dalla rete : Gaia ospite AMICI, anticipazioni puntata di sabato 13 marzo 2021 Ospiti della puntata saranno i cantanti Gaia Gozzi e Annalisa, che non solo hanno partecipato alle ... Anche il cantante Irama sarebbe dovuto essere ospite, però, a causa della quarantena, non è potuto ...

Gaia ospite della puntata del 13 marzo di "Amici"

Amici 20, anticipazioni sabato 13 marzo: ospiti, chi va al serale e quando inizia Anticipazioni Amici oggi sabato 13 marzo 2021, cosa vedremo oggi in tv. L’appuntamento è per oggi alle ore 14.10 su Canale 5. Il programma, condotto da Maria De Filippi, svelerà nuovi particolari sul ...

