Gabriel Garko sentito in procura su morte Teodosio Losito: l'ombra della presunta setta segreta (Di sabato 13 marzo 2021) Anche Gabriel Garko è stato sentito in procura a Roma, a Piazzale Clodio, in riferimento all'indagine legata al suicidio del produttore Teodosio Losito, trovato senza vita nella sua abitazione nel 2019. L'inchiesta, spiega Quotidiano.net, è partita dopo la denuncia dei familiari del produttore in seguito alle dichiarazioni rese nel corso dell'edizione appena conclusa del GF... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

