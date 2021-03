Fonseca: 'Siamo in fiducia ma attenzione al Parma. Farò diversi cambi, Pedro dal 1'' (Di sabato 13 marzo 2021) Nel momento chiave della stagione, dopo la vittoria per 3 - 0 contro lo Shakhtar nell'andata degli ottavi di Europa League, la Roma domani va a Parma con l'obbligo dei tre punti per continuare la ... Leggi su gazzetta (Di sabato 13 marzo 2021) Nel momento chiave della stagione, dopo la vittoria per 3 - 0 contro lo Shakhtar nell'andata degli ottavi di Europa League, la Roma domani va acon l'obbligo dei tre punti per continuare la ...

Advertising

siamo_la_Roma : ?? #Fonseca ne chiama 23 per #ParmaRoma ?? Non c'è #Smalling, oltre a #Veretout e #Mkhitaryan ???? La lista dei conv… - Gazzetta_it : #Roma #Fonseca: 'Siamo in fiducia ma attenzione al #Parma. Farò diversi cambi, #Pedro dal 1'' - sportli26181512 : Fonseca: 'Siamo in fiducia ma attenzione al Parma. Farò diversi cambi, Pedro dal 1'': Fonseca: 'Siamo in fiducia ma… - larisposta_42 : @ZZiliani Le due questioni non c'entrano nulla. Che poi possa essere ragionevole e condivisibile la richiesta di… - siamo_la_Roma : ?? #Fonseca: 'Smalling non ha giocato contro lo Shakhtar perché aveva un fastidio. E’ meglio non rischiare, perché a… -