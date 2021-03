Fiorentina, tripletta di Vlahovic in 45?: l’ultima nel 1964 (Di sabato 13 marzo 2021) Contro il Benevento, Dusan Vlahovic ha messo a segno una tripletta nel primo tempo. l’ultima volta per i viola nel 1964 Dusan Vlahovic è stato il grande protagonista della Fiorentina nel primo tempo del match del Vigorito contro il Benevento. Il serbo è stato infatti autore di una splendida tripletta. E, come riporta Opta Paola, tre gol in un primo tempo in Serie A non si vedevano nella Fiorentina dal 1964. l’ultima volta, infatti, fu di Kurt Roland Hamrin contro l’Atalanta. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 marzo 2021) Contro il Benevento, Dusanha messo a segno unanel primo tempo.volta per i viola nelDusanè stato il grande protagonista dellanel primo tempo del match del Vigorito contro il Benevento. Il serbo è stato infatti autore di una splendida. E, come riporta Opta Paola, tre gol in un primo tempo in Serie A non si vedevano nelladalvolta, infatti, fu di Kurt Roland Hamrin contro l’Atalanta. Leggi su Calcionews24.com

