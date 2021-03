Fabrizio Corona dopo il taglio delle vene, esagera: Il folle gesto (Di sabato 13 marzo 2021) Fabrizio Corona è nuovamente al centro dell’attenzione mediatica, un gesto clamoroso in queste ore da parte dell’imprenditore siciliano Fabrizio Corona (Instagram)Il nuovo arresto di Fabrizio Corona è uno degli eventi che ha tenuto maggiormente banco nel corso delle ultime ore. Immagini molto forti, quelle pubblicate dall’imprenditore siciliano, che attraverso Instagram ha mostrato una sorta di protesta contro la decisione della Procura, andando ovviamente sopra le righe. Cosi un taglio sul braccio, sangue per tutta la casa e volto insanguinato, immagini decisamente cruente (ad un certo punto sparite, forse censurate da Instagram) che però hanno fatto fin da subito il giro del web. Corona è stato di ... Leggi su kronic (Di sabato 13 marzo 2021)è nuovamente al centro dell’attenzione mediatica, unclamoroso in queste ore da parte dell’imprenditore siciliano(Instagram)Il nuovo arresto diè uno degli eventi che ha tenuto maggiormente banco nel corsoultime ore. Immagini molto forti, quelle pubblicate dall’imprenditore siciliano, che attraverso Instagram ha mostrato una sorta di protesta contro la decisione della Procura, andando ovviamente sopra le righe. Cosi unsul braccio, sangue per tutta la casa e volto insanguinato, immagini decisamente cruente (ad un certo punto sparite, forse censurate da Instagram) che però hanno fatto fin da subito il giro del web.è stato di ...

VittorioSgarbi : Fabrizio Corona non merita questo accanimento. Lo Stato non deve vendicarsi, deve restituire alla vita civile chi h… - MediasetTgcom24 : I giudici: 'Fabrizio Corona torni in cella', lui si taglia i polsi #FabrizioCorona - fanpage : Non mangia e non beve da ore. La drastica decisione di Fabrizio Corona dall'Ospedale dove è ricoverato. - blogsicilia : #fabriziocorona 'C'è accanimento contro Fabrizio Corona', parla Belen Rodriguez - - SLN_Magazine : Corona, Asia Argento: “Giustizia per Fabrizio!” -