Draghi apre la borsa. Chiederà più soldi per il decreto Sostegni. Il premier: 32 miliardi non bastano. E prepara lo scostamento di bilancio (Di sabato 13 marzo 2021) Mario Draghi parla e conferma che il decreto Sostegni arriverà al traguardo la prossima settimana. Sono 32 i miliardi, già autorizzati dal Parlamento, a disposizione dell’esecutivo ma potrebbero non bastare perciò si pensa a uno scostamento addizionale. “Il decreto che comprende tutte le misure di sostegno all’economia è previsto per la settimana prossima. Per questo i 32 miliardi già autorizzati sono interamente impegnati. Ma non basta. Ho intenzione di proporre al Parlamento, in occasione della presentazione del documento di Economia e Finanza, un nuovo scostamento di bilancio”, dice il premier. “Le misure previste nel decreto legge – spiega – sono corpose, coprono una platea più ampia e arriveranno ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 13 marzo 2021) Marioparla e conferma che ilarriverà al traguardo la prossima settimana. Sono 32 i, già autorizzati dal Parlamento, a disposizione dell’esecutivo ma potrebbero non bastare perciò si pensa a unoaddizionale. “Ilche comprende tutte le misure di sostegno all’economia è previsto per la settimana prossima. Per questo i 32già autorizzati sono interamente impegnati. Ma non basta. Ho intenzione di proporre al Parlamento, in occasione della presentazione del documento di Economia e Finanza, un nuovodi”, dice il. “Le misure previste nellegge – spiega – sono corpose, coprono una platea più ampia e arriveranno ...

Advertising

EmanueleNovizio : Conte, che ho sempre criticato, non ha sbagliato per le zone rosse, ma per le zone di intermezzo. O si apre tutto o… - Adry_Giro : Avete capito perché #Draghi non parla? Non è una scelta dettata da sobrietà ed eleganza, ma proprio dal fatto che… - ItaloCalcagni : Conte chiudeva, Draghi invece apre.... prossimamente #lockdown2021 - Luciano66933177 : Ha parlato ancora Draghi! Non fatelo più parlare! Ogni volta che parla, la situazione peggiora! Da oggi come apre b… - Ifatticapitali : RT @Ifatticapitali: La riforma #Brunetta apre un altro solco nel rapporto già disastroso del Governo #Draghi con la comunicazione. Intanto… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi apre 160 anni Unità d'Italia, apre Memoriale Cavour a Santena ... al punto che il presidente del Consiglio, Mario Draghi, lo ha citato più volte durante il discorso ... E' un percorso molto suggestivo che si apre con la voce del cugino di Cavour William de La Rive, ...

L'inaggirabile complessità della dimensione politica La possibilità che ci si apre di fronte è ancora più intrigante se si pensa a "come" essa sia emersa. Il "come", il "modo" in cui si è giunti al governo Draghi non cambia né cambierà, nonostante le ...

Draghi apre al lockdown: "Un anno fa tutta Italia in zona rossa, oggi emergenza analoga" MilanoToday.it Dal caso AstraZeneca al nuovo lockdown di Draghi, le domande e le risposte che contano con Gerardo D'Amico Saranno queste le domande alle quali il bravissimo Gerardo D'Amico chiederà una risposta ai suoi prestigiosi ospiti. L'appuntamento è per le ore 15 di oggi, 13 marzo, a RaiNews24 su Rainews ...

Da lunedì 15 l’Italia in zona rossa ed arancione che succede nelle scuole Sulla base delle ultime regole introdotte dal governo Draghi per il mondo della scuola ... Le scuole possono restare aperte in zona arancione, sempre che non siano i presidenti di Regione a disporre ...

... al punto che il presidente del Consiglio, Mario, lo ha citato più volte durante il discorso ... E' un percorso molto suggestivo che sicon la voce del cugino di Cavour William de La Rive, ...La possibilità che ci sidi fronte è ancora più intrigante se si pensa a "come" essa sia emersa. Il "come", il "modo" in cui si è giunti al governonon cambia né cambierà, nonostante le ...Saranno queste le domande alle quali il bravissimo Gerardo D'Amico chiederà una risposta ai suoi prestigiosi ospiti. L'appuntamento è per le ore 15 di oggi, 13 marzo, a RaiNews24 su Rainews ...Sulla base delle ultime regole introdotte dal governo Draghi per il mondo della scuola ... Le scuole possono restare aperte in zona arancione, sempre che non siano i presidenti di Regione a disporre ...