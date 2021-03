DIRETTA F1, Test Sakhir in DIRETTA: per la Ferrari in azione Charles Leclerc, condizioni ideali in questo momento (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.26 Antonio Giovinazzi propone una Alfa Romeo con tantissima vernice tra ala anteriore, sospensioni anteriori e fondo. Andatura regolare, per capire l’aerodinamica della nuova vettura. 13.23 Lance Stroll si lancia con gomma hard, ma procede con un passo da gara. Al momento è 11° a 3.840 da Ricciardo 13.20 Charles Leclerc dopo qualche giro con gomme Test, torna ai box. Rimangono in azione Mick Schumacher, Stroll e Giovinazzi 13.17 1:35.463 per Mick Schumacher, 1:37 per Leclerc che non sta pensando al cronometro 13.14 Il primo a scendere in pista è Charles Leclerc! Il Ferrarista rompe gli indugi e torna in azione a ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALIVE 13.26 Antonio Giovinazzi propone una Alfa Romeo con tantissima vernice tra ala anteriore, sospensioni anteriori e fondo. Andatura regolare, per capire l’aerodinamica della nuova vettura. 13.23 Lance Stroll si lancia con gomma hard, ma procede con un passo da gara. Alè 11° a 3.840 da Ricciardo 13.20dopo qualche giro con gomme, torna ai box. Rimangono inMick Schumacher, Stroll e Giovinazzi 13.17 1:35.463 per Mick Schumacher, 1:37 perche non sta pensando al cronometro 13.14 Il primo a scendere in pista è! Ilsta rompe gli indugi e torna ina ...

