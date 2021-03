Coronavirus: scuole chiuse dal 15 marzo in questi comuni della Toscana (Di sabato 13 marzo 2021) Nuovo decreto: spostamenti, attività, visite a parenti e amici, cosa si può fare in zona rossa e arancione fino al 6 aprile 13 marzo 2021 Coronavirus, Toscana in zona rossa a Pasqua: il lockdown dal 3 ... Leggi su firenzetoday (Di sabato 13 marzo 2021) Nuovo decreto: spostamenti, attività, visite a parenti e amici, cosa si può fare in zona rossa e arancione fino al 6 aprile 132021in zona rossa a Pasqua: il lockdown dal 3 ...

IlBacodaSeta : Nell'attesa che il Veneto da lunedì entri in zona rossa, con la chiusura di tutte le scuole e dei negozi, il dato C… - TaniuzzaCalabra : La mia maestra alle scuole elementari. Mi dispiace tantissimo. - lucafaccio : RT @TgrVeneto: Scuole chiuse e didattica a distanza, un problema per molti genitori. A Verona abbiamo raccolto le storie di due madri che s… - alcinx : RT @TgrVeneto: Scuole chiuse e didattica a distanza, un problema per molti genitori. A Verona abbiamo raccolto le storie di due madri che s… - TgrVeneto : Scuole chiuse e didattica a distanza, un problema per molti genitori. A Verona abbiamo raccolto le storie di due ma… -