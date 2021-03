Coronavirus, da lunedì altre 8 regioni in zona rossa (Di sabato 13 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 15 marzo. Passano in area rossa le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento che si aggiungono a Campania e Molise che restano in area rossa. Tutte le altre regioni saranno in area arancione per gli effetti del decreto legge approvato stamane. E’ in corso una verifica sui dati della Basilicata. La sola Sardegna resta in area bianca”. Bolzano passa in area arancione alla luce dei dati aggiornati relativi all’incidenza. E’ quanto si apprende da fonti del Ministero della Salute.(ITALPRESS). su Il Corriere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 13 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da15 marzo. Passano in arealeEmilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento che si aggiungono a Campania e Molise che restano in area. Tutte lesaranno in area arancione per gli effetti del decreto legge approvato stamane. E’ in corso una verifica sui dati della Basilicata. La sola Sardegna resta in area bianca”. Bolzano passa in area arancione alla luce dei dati aggiornati relativi all’incidenza. E’ quanto si apprende da fonti del Ministero della Salute.(ITALPRESS). su Il Corriere ...

