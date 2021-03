Chi è Gemma Galgani? Età, ex marito, Uomini e donne e Instagram (Di sabato 13 marzo 2021) Scopriamo meglio chi è Gemma Galgani, nota dama di Uomini e donne: età, lavoro, vita privata, biografia, ex marito, Instagram e tutte le news. Chi è Gemma Galgani Nome e Cognome: Gemma GalganiData di nascita: 19 gennaio 1950Luogo di Nascita: TorinoEtà: 71 anniAltezza: 1,68 mPeso: 55 kg (fonte: chiecosa.it)Segno zodiacale: CapricornoProfessione: personaggio televisivo, ex direttrice di teatroSituazione sentimentale: attualmente singleTatuaggi: nessunoProfilo Instagram: @Gemma.Galgani Età, altezza e L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 13 marzo 2021) Scopriamo meglio chi è, nota dama di: età, lavoro, vita privata, biografia, exe tutte le news. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 19 gennaio 1950Luogo di Nascita: TorinoEtà: 71 anniAltezza: 1,68 mPeso: 55 kg (fonte: chiecosa.it)Segno zodiacale: CapricornoProfessione: personaggio televisivo, ex direttrice di teatroSituazione sentimentale: attualmente singleTatuaggi: nessunoProfilo: @Età, altezza e L'articolo proviene da Novella 2000.

francescomuri : RT @Tristan__esdpv: MDF che ci piazza Gemma e Lucianina nell’ultima puntata di #cepostaperte per fare il 40% di share chi come lei - rxsvpvinx : raga a c’è posta chi viene come ospite oltre Gemma GALGANI chiamata da Luciana Letizetto? - raffy_nialler : @stateofharold Gemma Styles, chi cacchio l’ha chiamata? Harry? Hahahha - infoitcultura : Gemma Galgani, sapete chi è l’ex marito della dama di Uomini e Donne? - Its_gemma_ : Ma chi le decide ste cose? Voglio i nomi e cognomi -