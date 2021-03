Canzone Segreta con Serena Rossi non convince? I commenti parlano chiaro (Di sabato 13 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Canzone Segreta, Serena Rossi e il suo show non convincono abbastanza? Sul web i commenti non sono entusiasti, ecco perchè. Canzone Segreta, Serena Rossi e il suo show non hanno riscosso grande successo? Per dirlo bisogna aspettare i dati degli ascolti, ma i primi commenti non sembrano positivi. Stasera, 12 marzo, è partito il nuovo Leggi su youmovies (Di sabato 13 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.e il suo show non convincono abbastanza? Sul web inon sono entusiasti, ecco perchè.e il suo show non hanno riscosso grande successo? Per dirlo bisogna aspettare i dati degli ascolti, ma i priminon sembrano positivi. Stasera, 12 marzo, è partito il nuovo

Advertising

Raiofficialnews : “#CanzoneSegreta vive di musica e di emozioni: spero che questo arrivi a chi ci segue da casa e che sia quella care… - elleci42 : Chi ieri sera è riuscito a guardare Canzone Segreta e andrà avanti fino all'ultima puntata ha proprio delle “palle… - ManuelaMancin16 : RT @Sprus70: @StefanoFresi ti ho visto ieri sera a canzone segreta in gran spolvero, davvero un signor musicista/cantante... ci dovevi anda… - Gio94463994 : @amoginstwit Si, su rai 1 la canzone segreta - StefaniaPovia : @GPasqui Mai come il flop degli italiani in pandemia... W la canzone segreta?? -