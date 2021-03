Cagliari, i convocati di Semplici per la Juventus (Di sabato 13 marzo 2021) Il tecnico del Cagliari, Leonardo Semplici ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro la Juventus. Assenti i due squalificati Lykogiannis e Pavoletti, oltre a Sottil. Di seguito la lista completa: Portieri: Aresti, Cragno, Vicario Difensori: Godin, Tripaldelli, Klavan, Calabresi, Asamoah, Ceppitelli, Rugani, Zappa, Walukiewizc, Carboni Centrocampisti: Nainggolan, Marin, Deiola, Nandez, Duncan Attaccanti: Simeone, Joao Pedro, Pereiro, Cerri, Contini. Foto: Twitter Spal L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 13 marzo 2021) Il tecnico del, Leonardoha diramato la lista deiper la sfida di domani contro la. Assenti i due squalificati Lykogiannis e Pavoletti, oltre a Sottil. Di seguito la lista completa: Portieri: Aresti, Cragno, Vicario Difensori: Godin, Tripaldelli, Klavan, Calabresi, Asamoah, Ceppitelli, Rugani, Zappa, Walukiewizc, Carboni Centrocampisti: Nainggolan, Marin, Deiola, Nandez, Duncan Attaccanti: Simeone, Joao Pedro, Pereiro, Cerri, Contini. Foto: Twitter Spal L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

forumJuventus : I convocati per #CagliariJuve: non ci sono Ramsey (problema muscolare) e Buffon (lombalgia) ??… - sportface2016 : #calcio #SerieA #CagliariJuventus, i convocati di Leonardo #Semplici - Fantacalcio : Juventus a Cagliari senza Buffon e Ramsey: comunicato e convocati - gilnar76 : Convocati Cagliari per la ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - msgiusi : RT @forumJuventus: I convocati per #CagliariJuve: non ci sono Ramsey (problema muscolare) e Buffon (lombalgia) ?? -