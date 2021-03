Borussia Dortmund, Witsel: «Covid terribile. Mia madre è stata intubata» (Di sabato 13 marzo 2021) Axel Witsel, centrocampista del Borussia Dortmund, ha raccontato ai microfoni di Ruhr Nachrichten la difficile situazione vissuta negli ultimi mesi Axel Witsel, centrocampista del Borussia Dortmund, ha raccontato ai microfoni di Ruhr Nachrichten la difficile situazione vissuta negli ultimi mesi tra infortunio e Coronavirus. RITORNO – «La situazione non è facile, perché entrerò nel pre-campionato dopo una lunga pausa per infortunio. Cosa porterà il futuro, non posso ancora dirlo. Se posso restare a Dortmund, ne sarei contento perché qui mi sento davvero bene, sia nel club che in città. Però c’è ancora del tempo nel mio contratto e ci penserò più avanti». INFORTUNIO AL TENDINE D’ACHILLE – «Non ho pensato al ritiro. Sono sempre rimasto positivo anche se sono ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 marzo 2021) Axel, centrocampista del, ha raccontato ai microfoni di Ruhr Nachrichten la difficile situazione vissuta negli ultimi mesi Axel, centrocampista del, ha raccontato ai microfoni di Ruhr Nachrichten la difficile situazione vissuta negli ultimi mesi tra infortunio e Coronavirus. RITORNO – «La situazione non è facile, perché entrerò nel pre-campionato dopo una lunga pausa per infortunio. Cosa porterà il futuro, non posso ancora dirlo. Se posso restare a, ne sarei contento perché qui mi sento davvero bene, sia nel club che in città. Però c’è ancora del tempo nel mio contratto e ci penserò più avanti». INFORTUNIO AL TENDINE D’ACHILLE – «Non ho pensato al ritiro. Sono sempre rimasto positivo anche se sono ...

