Anziani e sonno scarso: aumenta rischio demenza (Di sabato 13 marzo 2021) La carenza di sonno negli Anziani è un forte predittore di demenza e mortalità. Allo studio interventi comportamentali Sono emerse ulteriori prove – descritte in un articolo pubblicato su "Aging" – che collegano la carenza di sonno, la demenza e la mortalità negli adulti più Anziani. Più in dettaglio, i ricercatori – guidati da Rebecca S.… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Anziani sonno Prevenire influenza, un vademecum per gli 'over 65' Questo consiglio è particolarmente valido per gli anziani con problemi respiratori. Entrambe le ... affaticamento, dolori al torace, tosse continua, apnea durante il sonno e affanno, può essere utile ...

anche dopo la guarigione può restare il dolore ... rendendo i pazienti, specialmente i più anziani già sofferenti per patologie croniche, ... alterazioni del sonno, ansia, depressione, riduzione della capacità lavorativa, compromissione della vita ...

Demenza e mortalità negli anziani: carenza di sonno è un forte predittore Nurse Times Ruzzo, pioggia di bollette pazze: anziana deve pagare 2.900 euro Qualcuno le chiama bollette pazze, ma per la Ruzzo le somme a loro dovute, che proprio in questi giorni stanno togliendo il sonno a parecchi teramani sparsi un po’ ovunque sul territorio, ...

La meditazione consapevole aiuta gli anziani a dormire Sono tanti gli anziani che soffrono di disturbi del sonno. Quando il fenomeno è di natura lieve si può ricorrere alla meditazione consapevole, secondo uno studio pubblicato su Jama Internal Medicine.

