Amazon non venderà più libri che bollano le identità Lgbtq come "malattia mentale" (Di sabato 13 marzo 2021) L'azienda risponde con una lettera al Congresso degli Stati Uniti dopo che un gruppo di senatori repubblicani avevano contestato la rimozione del libro When Harry Became Sally: Responding to the Transgender Moment dell'autore conservatore Ryan Anderson La scelta è stata applaudita dagli attivisti per i diritti

