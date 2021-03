Addio a Raoul Casadei, è morto il re del liscio (Di sabato 13 marzo 2021) La musica si è spenta, anche l'ultimo giro di pista è finito. Raoul Casadei, il re del liscio, è morto all'ospedale Bufalini di Cesena, dove era stato ricoverato all'inizio di marzo a causa di una brutta infezione da Covid che si è andata via via ad aggravare con il passare dei giorni. Aveva 83 anni. Se ne va così l'artista che con la sua musica ha saputo portare il folklore romagnolo in tutta l'Italia, da Nord a Sud, portando alta, altissima la bandiera di un territorio divenuto universalmente sinonimo di divertimento, allegria e genuinità anche grazie al suo contributo. Già, perché Raoul Casadei - che aveva ereditato l'orchestra fondata nel 1928 dallo zio Secondo, autore dell'immortale Romagna Mia - è stato senza alcun dubbio il principale protagonista del boom del «lissio» degli ... Leggi su gqitalia (Di sabato 13 marzo 2021) La musica si è spenta, anche l'ultimo giro di pista è finito., il re del, èall'ospedale Bufalini di Cesena, dove era stato ricoverato all'inizio di marzo a causa di una brutta infezione da Covid che si è andata via via ad aggravare con il passare dei giorni. Aveva 83 anni. Se ne va così l'artista che con la sua musica ha saputo portare il folklore romagnolo in tutta l'Italia, da Nord a Sud, portando alta, altissima la bandiera di un territorio divenuto universalmente sinonimo di divertimento, allegria e genuinità anche grazie al suo contributo. Già, perché- che aveva ereditato l'orchestra fondata nel 1928 dallo zio Secondo, autore dell'immortale Romagna Mia - è stato senza alcun dubbio il principale protagonista del boom del «lissio» degli ...

