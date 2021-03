Vaccino Johnson & Johnson monodose: via libera dell'Aifa per tutti sopra 18 anni (Di venerdì 12 marzo 2021) Via libera dell’Aifa al Vaccino Johnson & Johnson in Italia, dopo l’ok formale di ieri dell’Ema. Il Vaccino, a quanto apprende l’AGI, è stato approvato per tutte le classi di età sopra i... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 12 marzo 2021) Viaalin Italia, dopo l’ok formale di ieri’Ema. Il, a quanto apprende l’AGI, è stato approvato per tutte le classi di etài...

