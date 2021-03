Traffico Roma del 12-03-2021 ore 18:30 (Di venerdì 12 marzo 2021) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi resta molto intenso il Traffico sulla rete viaria cittadina soprattutto sul Raccordo Anulare carreggiata interna abbiamo incolonnamento tra le uscite Cassia Flaminia Salaria proseguendo in carreggiata interna incolonnamenti atlanti a partire da Settebagni fino all’uscita alla rustica trafficata anche la zona sud del raccordo in carreggiata esterna accudì a partire dal vivo a Roma Fiumicino Sino all’uscita Ostia Acilia abbiamo poi incolonnamenti a tratti dallo svincolo continua euro fino alla Romanina ci sono cose su tutte le console in uscita al centro in particolare nel quadrante Nord sulla Cassia sulla Flaminia rispettivamente tra Tomba di Nerone la Giustiniano e tra Corso Francia e Grottarossa sulla tangenziale incolonnamenti in direzione di San ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 12 marzo 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi resta molto intenso ilsulla rete viaria cittadina soprattutto sul Raccordo Anulare carreggiata interna abbiamo incolonnamento tra le uscite Cassia Flaminia Salaria proseguendo in carreggiata interna incolonnamenti atlanti a partire da Settebagni fino all’uscita alla rustica trafficata anche la zona sud del raccordo in carreggiata esterna accudì a partire dal vivo aFiumicino Sino all’uscita Ostia Acilia abbiamo poi incolonnamenti a tratti dallo svincolo continua euro fino allanina ci sono cose su tutte le console in uscita al centro in particolare nel quadrante Nord sulla Cassia sulla Flaminia rispettivamente tra Tomba di Nerone la Giustiniano e tra Corso Francia e Grottarossa sulla tangenziale incolonnamenti in direzione di San ...

virginiaraggi : Grazie a Carabinieri, Direzione distrettuale antimafia e Tribunale di Roma per maxi-operazione contro traffico inte… - _Carabinieri_ : #Carabinieri Roma, coadiuvati dai colleghi di Brescia, Modena, Macerata, Genova, Parma, Reggio Calabria, arrestano… - VAIstradeanas : 18:44 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2021 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : ????#Roma #traffico - Via Aurelia antica code tra Via Aurelia e Largo Don Guanella > Via Leone XIII #luceverde #Lazio -