Toti: “Da Draghi ci aspettavamo un cambio di rotta, non vedo discontinuità” (Di venerdì 12 marzo 2021) “Dal Governo Draghi noi ci aspettavamo un cambiamento di rotta, se poi abbiamo i Dpcm come Conte, anticipati alla stampa quotidiana come succede da ieri per la Conferenza delle Regioni di oggi”, così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ospite a “Omnibuis” su La 7. “Per quel che dirà Draghi domani abbiamo già praticamente fatto la riunione – ha aggiunto – Sappiamo che chiuderemo a Pasqua, sappiamo delle zone rosse, francamente la discontinuità non la vedo: do il beneficio a Draghi che è arrivato da dieci giorni, ma per quanto sia capace, bravo e autorevole, dovrà prendere contezza del mondo che lo circonda”. In merito alle possibili nuove restrizioni chieste dal Comitato Tecnico-Scientifico il governatore della Liguria ribadisce la sua ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 marzo 2021) “Dal Governonoi ciun cambiamento di, se poi abbiamo i Dpcm come Conte, anticipati alla stampa quotidiana come succede da ieri per la Conferenza delle Regioni di oggi”, così il presidente della Regione Liguria, Giovanni, ospite a “Omnibuis” su La 7. “Per quel che diràdomani abbiamo già praticamente fatto la riunione – ha aggiunto – Sappiamo che chiuderemo a Pasqua, sappiamo delle zone rosse, francamente lanon la: do il beneficio ache è arrivato da dieci giorni, ma per quanto sia capace, bravo e autorevole, dovrà prendere contezza del mondo che lo circonda”. In merito alle possibili nuove restrizioni chieste dal Comitato Tecnico-Scientifico il governatore della Liguria ribadisce la sua ...

Advertising

fattoquotidiano : Toti a La7: “Da Draghi ci aspettavamo inversione di rotta, ma non vedo discontinuità. Abbiamo dpcm anticipati ai gi… - allegra134 : Governo, Toti: «Ci aspettavamo un cambio di rotta con Draghi, ma non vedo discontinuità» https:// E ALLORA SEI ORBO… - GianFreee : Quello che non capisce questo signore è che il cambiamento può esistere solo se lui si accomoda in pachina al parco… - RobMacCready : RT @icebergfinanza: Governo, Toti: «Ci aspettavamo un cambio di rotta con Draghi, ma non vedo discontinuità» Siete tutti dei pirla! - Stampa_Estera : RT @gavinjones10: Governo, Toti: «Ci aspettavamo un cambio di rotta con Draghi, ma non vedo discontinuità» -