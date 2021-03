Sport, Lara Lugli: “Non mi aspettavo questo clamore, indignato anche il NYT” (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA – “Il clamore che ho suscitato? Questa situazione non mi piace, non mi ci trovo bene ma mi ha fatto piacere tutto il supporto che ho ricevuto, mi sono stati tutti molto vicini e li ringrazio tutti. Non è facile, tanti mi hanno detto che sono stata coraggiosa. La cosa ha preso una piega che non mi aspettavo, siamo riusciti a far indignare il New York Times: noi non possiamo farlo perché da atlete eravamo a conoscenza dei compromessi accettati finora ma adesso abbiamo il dovere e il potere di fare qualcosa”. Così Lara Lugli, la pallavolista citata per danni dalla sua società dopo essere rimasta incinta. Leggi su dire (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA – “Il clamore che ho suscitato? Questa situazione non mi piace, non mi ci trovo bene ma mi ha fatto piacere tutto il supporto che ho ricevuto, mi sono stati tutti molto vicini e li ringrazio tutti. Non è facile, tanti mi hanno detto che sono stata coraggiosa. La cosa ha preso una piega che non mi aspettavo, siamo riusciti a far indignare il New York Times: noi non possiamo farlo perché da atlete eravamo a conoscenza dei compromessi accettati finora ma adesso abbiamo il dovere e il potere di fare qualcosa”. Così Lara Lugli, la pallavolista citata per danni dalla sua società dopo essere rimasta incinta.

Advertising

elenabonetti : Sono vicina a Lara Lugli. Pensare che le donne debbano essere costrette a scegliere la doverosa possibilità di real… - Pres_Casellati : La mia solidarietà alla pallavolista Lara #Lugli. #PresidenteCasellati #Senato #Italia???? #donne #sport #maternità… - Agenzia_Ansa : 'La pallavolista Lara Lugli citata per danni dalla sua società per essere rimasta incinta, è l'emblema di come le d… - maupendenza : RT @DaniSbrollini: Lara Lugli, pallavolista tesserata della #Volley pordenone in B1, citata per danni dalla sua società per essere rimasta… - messveneto : Le colleghe e la vicenda della pallavolista Lugli: «Abbiamo provato rabbia e sconforto» -

Ultime Notizie dalla rete : Sport Lara Caso Lugli, Tava: "Provo rabbia. Nel 2021 queste situazioni non dovrebbero esistere" Da atleta cosa pensa del caso della pallavolista Lara Lugli? "Purtroppo non è il primo caso di questo tipo che sento nel mondo dello sport femminile. La mia prima reazione è di enorme tristezza e ...

Finali Coppa Italia: una produzione TV straordinaria per l'evento riminese ...anche Lara Lugli . La conferenza stampa sarà visibile su Facebook e Youtube . FINALI COPPA ITALIA FRECCIAROSSA LA FINAL FOUR DELLA 43COPPA ITALIA A1 Sabato 13 marzo, ore 18.00 (diretta Rai Sport HD)...

La Cagnotto: "La storia di Lara? Che rabbia". Boldrini: "Porto il caso in Parlamento" La Gazzetta dello Sport Le colleghe e la vicenda di Lara «Abbiamo provato rabbia e sconforto» udine Parola alle sportive. Non si placa l’onda di commenti al caso Lara Lugli, la pallavolista citata per danni dal Pordenone Volley, società nella quale giocava nel momento in cui si è fermata perch ...

Ministri e parlamentari al fianco di Lara Lugli «Anche il mondo dello sport deve rispettare la maternità e darsi delle regole», dice commentanto il “caso Lugli Mara Carfagna, ministra per il Sud e la coesione territoriale. Parla di storia “assurda ...

Da atleta cosa pensa del caso della pallavolistaLugli? "Purtroppo non è il primo caso di questo tipo che sento nel mondo dellofemminile. La mia prima reazione è di enorme tristezza e ......ancheLugli . La conferenza stampa sarà visibile su Facebook e Youtube . FINALI COPPA ITALIA FRECCIAROSSA LA FINAL FOUR DELLA 43COPPA ITALIA A1 Sabato 13 marzo, ore 18.00 (diretta RaiHD)...udine Parola alle sportive. Non si placa l’onda di commenti al caso Lara Lugli, la pallavolista citata per danni dal Pordenone Volley, società nella quale giocava nel momento in cui si è fermata perch ...«Anche il mondo dello sport deve rispettare la maternità e darsi delle regole», dice commentanto il “caso Lugli Mara Carfagna, ministra per il Sud e la coesione territoriale. Parla di storia “assurda ...