Scuole chiuse, genitori e studenti protestano contro la dad: “Un anno di pianti che non vediamo” (Di venerdì 12 marzo 2021) Con l’aumento dei contagi da coronavirus sono 12 le regioni che rischiano di diventare zona rossa. Una tra le misure stabilite per la zona rossa è quella di chiudere le Scuole, procedendo con la didattica a distanza. L’ultimo DPCM valido fino al prossimo 6 aprile stabilisce infatti che nelle zone rosse avvenga la sospensione dell’attività in presenza delle Scuole di ogni ordine e grado, comprese le Scuole dell’infanzia ed elementari. Molti genitori e studenti però non accettano questa modalità di frequenza e in tutta Italia si attivano con proteste e flash mob contrari alle Scuole chiuse. Scuole chiuse zona rossa i disagi di genitori e studenti A Cinisello Balsamo in Provincia di Milano ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 12 marzo 2021) Con l’aumento dei contagi da coronavirus sono 12 le regioni che rischiano di diventare zona rossa. Una tra le misure stabilite per la zona rossa è quella di chiudere le, procedendo con la didattica a distanza. L’ultimo DPCM valido fino al prossimo 6 aprile stabilisce infatti che nelle zone rosse avvenga la sospensione dell’attività in presenza delledi ogni ordine e grado, comprese ledell’infanzia ed elementari. Moltiperò non accettano questa modalità di frequenza e in tutta Italia si attivano con proteste e flash mob contrari allezona rossa i disagi diA Cinisello Balsamo in Provincia di Milano ...

