Regione Lazio | Valentina Corrado e Roberta Lombardi M5Stelle diventano Assessori L’annuncio in un post | ma i cittadini sono in rivolta

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 12 marzo 2021) Ad annunciarlo, prima del voto sulla piattaforma Rousseau, è ildi: il Movimento 5 Stelle è in Giunta nella, di fianco a Nicola Zingaretti, con due. Oltre alla, c’è, come ormai si rumoreggiava da mesi. Dimenticati quindi tutti gli attacchi tra le due parti negli anni precedenti, le accuse, i “mai”, anche a livello regionale il “matrimonio” tra PD e M5s si è consumato. Ma ecco ilpubblicato daieri sera: “In un momento storico così delicato, da scenariobellico, non possiamo non accorgerci del cambiamento epocale che stiamo vivendo ed affrontando; non possiamo ignorare ...